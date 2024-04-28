В центре Москвы попал в ДТП блогер Асхаб Тамаев

Блогер-миллионник Асхаб Тамаев попал в аварию на своей машине BMW M5 в районе делового центра «Москва-Сити». По информации SHOT, авария произошла в ночь на 28 апреля.

Блогер-миллионник Асхаб Тамаев попал в аварию на своей машине BMW M5 в районе столичного делового центра «Москва-Сити». По информации SHOT, авария произошла в ночь на 28 апреля.

BMW Тамаева столкнулся с другой иномаркой, после чего один из автомобилей врезался в столб. В обеих машинах сработали подушки безопасности, никто не пострадал.

Комментируя случившееся, Тамаев сообщил, что «машину разбил парковщик», а сам он не был за рулем иномарки.

Также блогер отметил, что «все нормально», но не уточнил подробности произошедшего.