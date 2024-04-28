В Бурятии тело пропавшего четырехлетнего мальчика нашли в стиральной машинке

Подробности трагедии рассказали в СУ СКР по Республике Бурятия.

Четырехлетний мальчик, который пропал в Улан-Удэ в субботу, 27 апреля, найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры местного отделения поисковой организации «ЛизаАлерт». Подробности трагедии рассказали в СУ СКР по Республике Бурятия.

Ребенка нашли в ходе организованных поисков в рамках уголовного дела. Мальчик пропал из дома на улице Пристанской, оставшись без присмотра взрослых.

В результате тело мальчика обнаружили внутри стиральной машинки в гараже, пристроенном к дому. Следователи осматривают место происшествия. Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в прокуратуре Бурятии сообщили, что возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.