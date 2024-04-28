В Бурятии тело пропавшего четырехлетнего мальчика нашли в стиральной машинке
Подробности трагедии рассказали в СУ СКР по Республике Бурятия.
Четырехлетний мальчик, который пропал в Улан-Удэ в субботу, 27 апреля, найден мертвым. Об этом
Ребенка нашли в ходе организованных поисков в рамках уголовного дела. Мальчик пропал из дома на улице Пристанской, оставшись без присмотра взрослых.
В результате тело мальчика обнаружили внутри стиральной машинки в гараже, пристроенном к дому. Следователи осматривают место происшествия. Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в прокуратуре Бурятии сообщили, что возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.