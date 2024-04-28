В Борках вода сошла с еще одного приусадебного участка

В воскресенье, 28 апреля, в рязанском районе Борки в результате понижения уровня воды в Оке от воды освободился еще один приусадебный участок.

В воскресенье, 28 апреля, в рязанском районе Борки в результате понижения уровня воды в Оке от воды освободился еще один приусадебный участок. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Напомним, ранее в связи со спадом уровня воды в поселке маршрут № 11 возобновил движение до конечной остановки.