В Башкирии двое взрослых и ребенок погибли в аварии
В Кугарчинском районе Башкирии три человека погибли и еще четыре пострадали в результате аварии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Кугарчинском районе Башкирии три человека погибли и еще четыре пострадали в результате аварии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Авария произошла на 346-м километре трассы Магнитогорск — Ира около деревни Ибраево. Столкнулись автомобили Chevrolet Lanos и ВАЗ-21010.
Уточняется, что среди погибших есть ребенок.
Среди пострадавших также есть несовершеннолетний. Все доставлены в медицинское учреждение, сообщили в прокуратуре.
Выясняются обстоятельства аварии.