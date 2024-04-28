В Башкирии двое взрослых и ребенок погибли в аварии

В Кугарчинском районе Башкирии три человека погибли и еще четыре пострадали в результате аварии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Кугарчинском районе Башкирии три человека погибли и еще четыре пострадали в результате аварии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла на 346-м километре трассы Магнитогорск — Ира около деревни Ибраево. Столкнулись автомобили Chevrolet Lanos и ВАЗ-21010.

Уточняется, что среди погибших есть ребенок.

Среди пострадавших также есть несовершеннолетний. Все доставлены в медицинское учреждение, сообщили в прокуратуре.

Выясняются обстоятельства аварии.