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Студента МГУ арестовали за сбор денег для украинской армии
Студента МГУ из Одессы арестовали за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и призывы за размещение информации националистического характера, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Студента МГУ из Одессы арестовали за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и призывы за размещение информации националистического характера, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г., уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег „для нужд вооруженных сил Украины“, а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории Московского региона», рассказал источник.

Молодого человека арестовали 26 апреля на 12 суток по статье за возбуждение ненависти либо вражды. У него действующий паспорт гражданина Украины, при этом заявления на получение российского гражданства студент МГУ не подавал.

По данным источника, в соцсетях студент неоднократно высказывал намерения по окончании учебы покинуть Россию, а также призывал к ударам по Москве и публиковал экстремистские лозунги.