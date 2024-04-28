Спортивный центр «Под мостом» в Лесопарке возобновил работу

Также в нем открылась площадка для нескольких видов спорта и сдачи норм ГТО.

Центр уличного спорта «Под мостом» в рязанском Лесопарке возобновил свою работу. Также в нем открылась площадка для нескольких видов спорта и сдачи норм ГТО.

Открытие новой площадки прошло в воскресенье, 28 апреля, в 12:00, сообщается в группе Лесопарка.

На ней жители смогут заниматься настольным теннисом, баскетболом, волейболом, использовать тренажеры и сдавать нормативы комплекса ГТО.

Напомним, 4 апреля Центр временно прекратил работу из-за весеннего половодья.