Солиста группы «Коррозия металла» оштрафовали за нацистскую символику на концерте

Музыканта признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей.

Лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого оштрафовали за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает РИА Новости .

Музыканта признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей. В зале суда объявили, что на концерте группы вечером в субботу, 27 апреля, в нижегородском клубе продавали футболки, толстовки, книги с запрещенной нацистской символикой.

«В деле есть фотоматериалы, где на футболке видно изображение „Мертвой головы“, которая относится к знакам различия 3-й танковой дивизии СС. Также на книге изображена символика СС», — прокомментировал судья.

Троицкий заявил, что он выступал с концертом, а указанные вещи привез другой человек.

«Я признаю свою вину, что не позаботился о том, чтобы изъять из окружения любые артистические предметы, которые могут вызвать малейшее сомнение. У меня не было умысла вести какую-то пропаганду», — отметил музыкант.

Накануне, по информации SHOT, во время концерта в нижегородском клубе в зал ворвались силовики и уложили всех посетителей лицом в пол.