Рязанцам напомнили о том, что 2 мая истекает срок отчитаться о своих доходах

В четверг, 2 мая, истекает срок своевременного представления декларации о доходах за 2023 год. Об этом РЗН. инфо напомнили в пресс-службе Управления федеральной налоговой службы по Рязанской области.

В четверг, 2 мая, истекает срок своевременного представления декларации о доходах за 2023 год. Об этом РЗН. инфо напомнили в пресс-службе Управления федеральной налоговой службы по Рязанской области.

Предоставить такой документ обязаны те, кто в прошлом году продал недвижимость, например, дом, квартиру или земельный участок, или транспортные средства, которыми владел меньше минимального срока владения (3 или 5 лет).

Кроме того, декларировать доходы должны жители, которые получили в дар имущество не от близких родственников, выиграли небольшую сумму в лотерею, сдавали имущество в аренду, получили доход от зарубежных источников, продали ценные бумаги или долю в уставном капитале организации.

«Декларацию о формы 3-НДФЛ удобно направлять в электронном виде через интернет-сервис ФНС России, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», — пояснила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Рязанской области Алла Кондакова.

При этом декларация на бумажном носителе не дублируется.

Для заполнения налоговой декларации необходимо зайти в раздел «Каталог обращений» → «Подать декларацию 3-НДФЛ» → «Налоговая декларация 3-НДФЛ (заполнение онлайн)». При этом сервис автоматически переносит в декларацию персональные сведения о налогоплательщике, что позволит избежать ошибок.

Заполненную декларацию надо подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью, сформированной непосредственно в личном кабинете для физических лиц.

Для формирования сертификата электронной подписи необходимо в верхней части страницы личного кабинета нажать на надпись, где указано ФИО налогоплательщика. Затем перейти на вкладку «Настройки профиля» → «Электронная подпись» и создать сертификат электронной подписи. Для этого достаточно просто придумать и ввести в определенное поле пароль.