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Россиянам рассказали, как изменится рынок вина с 1 мая
В России ставки акцизов на вино вырастут с 1 мая, из-за этого поднимутся цены на ввозимый алкоголь, а конкурентоспособность отечественного вина увеличится.

В России ставки акцизов на вино вырастут с 1 мая, из-за этого поднимутся цены на ввозимый алкоголь, а конкурентоспособность российского вина увеличится. Об этом рассказал РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

Ставка акциза на российские игристые вина с 1 мая вырастет с 45 рублей за литр до 119 рублей, на импортное — до 141 рубля. При этом акциз для тихих вин возрастает с 34 рублей до 108 рублей.

«Повышение цен на импортную продукцию будет достаточно существенное. Например, мы считали, что цена за бутылку грузинского вина, на которое пошлина нулевая, может вырасти где-то в районе 100-150 рублей розничная уже. На всех отразится — и на дружеских странах, понятно. Акциз — это единая история», — подчеркнул Ставцев.

По его словам, рынок зачищается от импортного вина в категории до 500 рублей. Акциз поднимает планку конкурентоспособности российского вина примерно до уровня 700 рублей.

«То есть в категории до 700 рублей с Россией будет сложнее конкурировать даже винам из Чили, Грузии», — подытожил Ставцев.