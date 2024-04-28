На Солотчинском шоссе произошло сразу несколько ДТП
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке дороги случилось уже четыре аварии. Движение сильно затруднено.
В Рязани на Солотчинском шоссе днем в воскресенье, 28 апреля, произошло несколько аварий. Об этом сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».
«Актуально на 14:40. „Круиз“ в сторону центра», — сообщается в посте.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке дороги случилось уже четыре аварии. Движение сильно затруднено.
Напомним, ранее видео с места массового ДТП прислали РЗН. инфо очевидцы.