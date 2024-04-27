Жителя Сапожка осудили за повторное вождение в пьяном виде

Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года.

Жителя Сапожка осудили за повторное вождение в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в июле 2023 года пьяный мужчина проехал по улицам Сапожка, но был задержан сотрудниками ДПС. Отмечается, что в это время он был лишен водительских прав за аналогичное нарушение.

Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года.