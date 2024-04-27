Врачи рязанской БСМП освоили новую методику лечения грыж живота

Как итог — после операции пациент быстрее восстанавливается, не развивается спаечный процесс.

Врачи рязанской БСМП освоили новую методику лечения грыж живота. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Отмечается, что теперь хирурги работают через прокол в животе, не затрагивая брюшную полость.

Как итог — после операции пациент быстрее восстанавливается, не развивается спаечный процесс.

Кроме того, одновременно можно убрать несколько образований.