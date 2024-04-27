Военный эксперт обосновал плюсы отвода ВСУ танков Abrams

Это позволит российским штурмовикам сократить потери.

Военный эксперт обосновал плюсы отвода ВСУ танков Abrams. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщил Life со ссылкой на полковника в отставке Анатолия Матвийчука.

«То, что они их отвели, позволяет нашим ребятам, которые штурмуют позиции, с меньшими потерями выполнять боевые задачи, которые стоят перед ними», — подчеркнул специалист.

По его словам, потери, которые понесли ВСУ в результате так называемого контрнаступления, огромны. Бронетехнику почти невозможно восполнить даже при всех усилиях со стороны западных союзников.

Матвийчук добавил, что уничтожить Abrams нетрудно. Арсенал ВС РФ, способен нанести урон указанным танкам.

Отставной полковник заключил, что ликвидация этой техники стала привело к огромным имиджевым потерям Киева, поскольку ранее Abrams приносил победу множеству армий.