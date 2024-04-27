В Захаровском районе сгорела квартира

В ней обитал мужчина без определенного места жительства.

В Захаровском районе сгорела квартира. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на местную ЕДДС.

Пожар произошел в селе Федоровское. Звонок в службу спасения поступил 26 апреля в 19.25.

Сообщили, что горит квартира на втором этаже двухэтажного кирпичного дома. Жилище было бесхозным, но в нем обитал 45-летний мужчина, не имеющий своего дома. Он не пострадал.

Причины пожара устанавливают специалисты.