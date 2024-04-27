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В Волгограде двое мужчин убили 18-летнего таксиста, чтобы не оплачивать поездку

В Волгограде двое мужчин убили 18-летнего таксиста, чтобы не оплачивать поездку. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщили «Известия» со ссылкой на региональный следком.

Происшествие случилось в ночь на 27 апреля. Между водителем и двумя пассажирами произошел конфликт из-за отказа в бесплатном проезде. Волгоградцы избили молодого человека и скрылись. Потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего и 29-летнего жителей Волгограда, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).