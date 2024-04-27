В Славянске-на-Кубани приостановили работу нефтезавода из-за атаки БПЛА

Это связано с повреждением ректификационная колонны.

В Славянске-на-Кубани приостановили работу нефтезавода из-за атаки БПЛА. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщили РИА Новости.

Налет украинских беспилотников произошел ночью с 26 на 27 апреля. Во время нападения была повреждена ректификационная колонна на нефтеперерабатывающий заводе. В связи с этим предприятие частично прекратило работу на время.

Напомним, Минобороны сообщило о ликвидации 66 БПЛА над Краснодарским краем и двух над Крымским полуостровом.