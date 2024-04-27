В Сараевском районе отремонтируют участок дороги за 261,6 миллиона рублей

Ремонтировать участок начнут на километре 58+163, а закончат — на километре 67+145. Подрядчику необходимо сделать дорогу, автопавильоны, установить барьерное и перильное ограждения, знаки, нанести разметку.

В Рязанской области объявили тендер на ремонт дороги «Сапожок-Сараи-Борец-Шацк» с подъездом к станции Верда в Сараевском районе за 261 миллион 608 тысяч 370 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документации, дорога двухполосная. На ней разрешена скорость не более 80 километров в час. Протяженность участка — 8982 километров.

Ремонтировать участок начнут на километре 58+163, а закончат — на километре 67+145. Подрядчику необходимо сделать дорогу, автопавильоны, установить барьерное и перильное ограждения, знаки, нанести разметку.

Заказчик — Дирекция дорог Рязанской области. Работы выполнят до 25 октября 2024 года.

Фото: документация с сайта госзакупок