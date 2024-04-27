В Санкт-Петербурге молодого человека задержали за склонение девушки к аборту

В Санкт-Петербурге молодого человека задержали за склонение девушки к аборту. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, полиция задержала 24-летнего молодого человека, который заставил свою беременную девушку сделать аборт в отеле на Бухарестской. Он дал ей некие таблетки, после которых у нее случился выкидыш, плод мужчина забрал с собой.

Полиция составила на него протокол об административном нарушении.