В Ряжском районе загорелся жилой дом

По версии спасателей, дело в электропроводке.

В Ряжском районе загорелся жилой дом. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в пятницу, 26 апреля, на улице Краснопрудная в селе Салтыки. Информация о возгорании поступила в ПСЧ № 29 города Ряжска примерно в 12 :05.

По предварительным данным, пожилые супруги, хозяева дома, были на огороде. Они заметили дым и позвонили в экстренную службу. До приезда пожарных боролись с огнем самостоятельно. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

В тушении участвовали шесть спасателей и две единицы спецтехники.

Сотрудники МЧС предположили, что огонь возник из-за электропроводки. Точные причины происшествия выяснят специалисты.