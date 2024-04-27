В Рязанском районе произошло ДТП

В результате аварии два человека пострадали.

В Рязанском районе произошло ДТП. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По информации ведомства, авария случилась 26 апреля, примерно в 20:10, на 204-ом километре автодороги М-5 «Урал». Там столкнулись автомобиль «Лада Приора» под управлением 55-летнего местного жителя и «Хендай Крета», за рулем которого был 36-летнего рязанец.

В результате происшествия водитель отечественного авто, а также его 44-летний пассажир с травмами обращались за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.