Опубликован прогноз погоды на 28 апреля в Рязанской области

Температура воздуха по области ночью +5, +10 градусов, днем +14, +19 градусов.

В Рязанской области 28 апреля ожидается небольшой дождь и до +19 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В воскресенье, 28 апреля, будет облачно с прояснениями, ночь. местами пройдет небольшой дождь. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, северный, 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +5, +10 градусов, днем +14, +19 градусов.