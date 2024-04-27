В рязанской Горроще засняли потасовку двух пьяных мужчин
Конфликт случился в пятницу, 26 апреля. Двое мужчин устроили потасовку, в ходе которой один из них достал травматический пистолет и приставил к голове другого.
В рязанской Горроще засняли потасовку двух пьяных мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Рязань. Типичная подслушано».
Конфликт случился в пятницу, 26 апреля. Двое мужчин устроили потасовку, в ходе которой один из них достал травматический пистолет и приставил к голове другого.
Отмечается, что пострадавших в ходе конфликта нет.