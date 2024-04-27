В Рязани произошло ДТП с участием самокатчика

Водитель двухколесного транспортного средства покинул место аварии.

В Рязани произошло ДТП с участием самокатчика. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» Вконтакте.

«Дорогие двухколёсные и туда же трёхколёсные участники движения. Правила дорожного движения едины для всех, особенно это касается людей с обострением на самокатах, таких как на видео. Вас каждое лето относят пачками. Будьте любезны, соблюдайте ПДД», — написал автор публикации.

Авария произошла в пятницу, 26 апреля, на улице Зубковой в районе дома № 8А. На кадрах, молодой человек двигался на электросамокате. Перед пешеходным переходом он не спешился и стал переезжать зебру. В этот момент автомобилист не уступил ему дорогу, в результате чего произошло столкновение. Водитель двухколесного транспортного средства не пострадал, он сразу же покинул место аварии.