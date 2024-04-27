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В Рязани полицейские поймали мужчину, объявленного в федеральный розыск
Он был осужден за растрату.

В Рязани полицейские поймали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу, 26 апреля, в 12.10, патрульные заметили на улице Свободы мужчину, который при виде полицейских попытался скрыться в ближайшем дворе.

Сотрудники ППСП остановили прохожего и установили, что 30-летний рязанец скрывается от органов исполнения наказания. Его осудили за растрату чужих денежных средств (ч.3 ст. 160 УК РФ).

Патрульные полицейские доставили злоумышленника в отдел, где его передадут инициаторам розыска.