В Рязани осудили ростовчанина за производство более 200 килограммов наркотиков

Сбыть наркотики преступники не успели.

В Рязани осудили ростовчанина за производство более 200 килограммов наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что с ноября 2022 года по февраль 2023 года подсудимый совместно с соучастниками оборудовали в нежилом помещении оборудовали нарколабораторию и произвели более 200 кг запрещенных веществ.

Сбыть наркотики преступники не успели.

Суд приговорил мужчину к 16,5 годам лишения свободы.