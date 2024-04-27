В Рязани осудили ростовчанина за производство более 200 килограммов наркотиков
Сбыть наркотики преступники не успели.
В Рязани осудили ростовчанина за производство более 200 килограммов наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что с ноября 2022 года по февраль 2023 года подсудимый совместно с соучастниками оборудовали в нежилом помещении оборудовали нарколабораторию и произвели более 200 кг запрещенных веществ.
Сбыть наркотики преступники не успели.
Суд приговорил мужчину к 16,5 годам лишения свободы.