В Рязани осудили иностранца за смерть рабочего на стройке

Он не обеспечил безопасность проведения работ.

В Рязани осудили иностранца за смерть рабочего на стройке. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 15 мая 2023 года уроженец Татарстана во время строительных работ в организации, дал двум подчиненным задание демонтировать железобетонную плиту с помощью крана. Осужденный не не проконтролировал и не обеспечл безопасность работ на высоте. В результате строители упали с высоты почти 13 метров. От полученных травм один из них скончался, второму был причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.