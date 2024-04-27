В Рязани на улице Станкозаводской дети разбили машину камнями

Опасные игры устроили три девочки.

В Рязани на улице Станкозаводской дети бросали камни с крыши. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Рязань.Происшествия». Инцидент произошел в пятницу, 26 апреля.

«Родители, следите за своими детишками! Сегодня они по улице Станкозаводской д. 25 кидали с крыши камни, попали в машину, а завтра они кинут на голову ребенку», — написал автор публикации.

Отмечается, что на месте были замечены три девочки 11-13 лет.