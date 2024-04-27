В Рязани до сентября закроют движение по 5-у Новому проезду
Это связано со строительством паркинга в районе дома № 19.
В Рязани до сентября закроют движение по 5-у Новому проезду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По данным администрации, из-за строительства паркинга в районе дома № 19 по 5-у Новому проезду, с 00.00 28 апреля по 23.59 30 сентября будет закрыто движение транспорта.
На время проведения ремонтных работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.