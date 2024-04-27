Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
20°
Вск, 28
16°
Пнд, 29
17°
ЦБ USD 91.78 -0.23 28/04
ЦБ EUR 98.03 -0.69 28/04
Нал. USD 92.16 / 93.00 27/04 16:50
Нал. EUR 99.80 / 98.00 27/04 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
2 051
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
7 310
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
27 525
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
49 967
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В РПЦ заявили об отсутствии попыток к пасхальному перемирию из-за непонимания Украины
Там пояснили, что церковь уже выступала за объявление перемирия на время Рождества, но не встретила понимания со стороны властей Украины.

В РПЦ заявили об отсутствии попыток к пасхальному перемирию из-за непонимания Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В РПЦ заявили, что перемирия на время Пасхи не будет. Там пояснили, что церковь уже выступала за объявление перемирия на время Рождества, но не встретила понимания со стороны властей Украины.

«С тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречаются с пониманием с противоположной стороны», — сказали в РПЦ.