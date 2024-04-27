В РПЦ заявили об отсутствии попыток к пасхальному перемирию из-за непонимания Украины

Там пояснили, что церковь уже выступала за объявление перемирия на время Рождества, но не встретила понимания со стороны властей Украины.

В РПЦ заявили об отсутствии попыток к пасхальному перемирию из-за непонимания Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В РПЦ заявили, что перемирия на время Пасхи не будет. Там пояснили, что церковь уже выступала за объявление перемирия на время Рождества, но не встретила понимания со стороны властей Украины.

«С тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречаются с пониманием с противоположной стороны», — сказали в РПЦ.