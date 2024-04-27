В России запретят создавать криптобиржи и криптообменники
«Оборот криптовалют запрещаться не будет. Под запрет попадает организация оборота — то есть, создание бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима», — заявил депутат.
В России запретят создавать криптобиржи и криптообменники. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина.
Депутат подчеркнул, что «никто не запрещает использовать иностранные биржи и обменники».
«Оборот криптовалют запрещаться не будет. Под запрет попадает организация оборота — то есть, создание бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима», — заявил он.
По словам Горелкина, в будущем запрет может быть снят.