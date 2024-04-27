В РГРТУ завершилась аккредитация двух образовательных программ

Учебные направления получили официальные сертификаты.

26 апреля в РГРТУ состоялся заключительный этап профессионально-общественной аккредитации двух образовательных программ, в числе которых программа бакалавриата направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». В вузе также прошла встреча руководства ТПП Рязанской области с преподавателями, студентами, выпускниками и представителями работодателей.

Декан ИЭФ Ольга Горбова подчеркнула, что факультет — первый в вузе, который по инициативе кафедр запустил процедуру общественной аккредитации.

«Два направления подготовки, рассматриваемые сегодня, будут первыми, которые получат статус аккредитованных общественной организацией», отметила она.

Перед участниками встречи выступили руководители образовательных программ, прошедших общественную аккредитацию. Они ответили на многочисленные вопросы экспертов. В числе выступавших были преподаватели вуза, бывшие студенты, работающие во многих отраслях и занимающие руководящие должности, нынешние студенты, представители работодателей, а выпускники направления рассказали о карьерном росте и дали оценку образовательной программе.

В заключении встречи Людмила Козлова вручила свидетельства о профессионально-общественной аккредитации руководителям образовательных программ.