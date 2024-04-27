В пяти магазинах Рязанской области нашли нарушения в торговле алкоголем

Всего из незаконного оборота за сутки изъяли 46 литров спиртного.

В пяти магазинах Рязанской области нашли нарушения в торговле алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани нарушения при торговле алкоголем нашли в магазинах на улице Островского и Новоселов.

В Рязанской области полицейские выявили и пресекли аналогичные нарушения в торговом заведении в селе Заборье Рязанской района, в городе Рыбное и в Сапожковском районе в магазине в селе Красный Угол.

Всего из незаконного оборота за сутки изъяли 46 литров спиртного.

По фактам нарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях.