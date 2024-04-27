В Подмосковье девушку задавила ГАЗель без водителя

В Подмосковье девушку задавила ГАЗель без водителя. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

Инцидент произошел в Зеленограде во дворе Яблоневой аллеи. Мужчина поставил машину для разгрузки на тротуаре, оставил ключ в замке и ушел. Это увидела случайная прохожая, забралась внутрь, завела двигатель, вышла из кабины и скрылась. Большегруз тронулся с места, покатился в толпу людей и наехал на 29-летнюю девушку.

Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.