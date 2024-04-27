В офисе криптобиржи Beribit произошел конфликт с 60-ю клиентами

В офисе криптобиржи Beribit произошел конфликт с 60-ю клиентами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, полгода назад Beribit работал в штатном режиме, но потом у фирмы сменился собственник и возникли неполадки с документами.

Сейчас в офисе фирмы собрались 60 человек, которые требуют деньги. Люди стоят там уже 18 часов. Образовалась давка, в которой некоторым стало плохо. Один человек потерял сознание, на месте работают медики.

Отмечается, что в офис приехала полиции. Задержаны несколько сотрудников.