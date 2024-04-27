В Касимове женщина украла телефон у сотрудницы банка

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

В Касимове женщина украла телефон у сотрудницы банка. Об этом сообщи ли в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась работница одного из банков Касимова и сообщила, что с ее рабочего места пропал смартфон. Выяснилось, что женщина на пару минут отошла от своего стола в зале для приема посетителей и оставила телефон без присмотра. Этим воспользовалась 38-летняя жительница Касимова. Она забрала телефон и скрылась.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.