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В Касимове женщина украла телефон у сотрудницы банка
Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

В Касимове женщина украла телефон у сотрудницы банка. Об этом сообщи ли в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась работница одного из банков Касимова и сообщила, что с ее рабочего места пропал смартфон. Выяснилось, что женщина на пару минут отошла от своего стола в зале для приема посетителей и оставила телефон без присмотра. Этим воспользовалась 38-летняя жительница Касимова. Она забрала телефон и скрылась.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.