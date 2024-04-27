В Касимове полицейские нашли «резиновый дом»

По данным полиции, 51-летний местный житель зарегистрировал в своем доме 3 граждан одной из стран Закавказья в возрасте от 27 до 50 лет. Однако фактически иностранные граждане проживали в другом месте.

В Касимове полицейские нашли «резиновый дом». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 51-летний местный житель зарегистрировал в своем доме 3 граждан одной из стран Закавказья в возрасте от 27 до 50 лет. Однако фактически иностранные граждане проживали в другом месте.

На мужчину возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.