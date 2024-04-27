В Кадомском районе пьяный мужчина зарезал соседа

Уголовное дело направлено в суд.

В Кадомском районе пьяный мужчина зарезал соседа. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщил региональный следком.

Установлено, что 25 февраля 2024 года 32-летний местный житель находился в гостях у своего соседа. Мужчины выпивали, во время застолья произошел конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину более 15 ударов ножом в шею, грудную клетку и живот. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемый был задержан и заключен под стражу. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) направлено в суд для рассмотрения по существу.