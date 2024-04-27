В Госдуму внесли законопроект о введении «режима высылки» для иностранцев
Закон устанавливает целый ряд обязанностей.
В Госдуму внесли законопроект о введении «режима высылки» для иностранцев, не имеющих права находиться в России. Об этом пишет РИА Новости.
Закон устанавливает целый ряд обязанностей, которые должны исполнять иностранные граждане, подпадающие под такой режим.
Среди них — информирование органов власти о своем местонахождении и о смене места пребывания, а также дате и маршруте планируемого выезда.