Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
20°
Вск, 28
16°
Пнд, 29
17°
ЦБ USD 92.01 -0.12 27/04
ЦБ EUR 98.72 0.01 27/04
Нал. USD 92.16 / 93.00 27/04 14:20
Нал. EUR 99.80 / 98.00 27/04 14:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
1 976
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
7 234
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
27 455
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
49 713
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали пять человек

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В субботу, 27 апреля, в селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон-камиказде упал на участок дорожного полотна. В результате повреждение получили 3 автомобиля, пострадали пять мирных жителей, в том числе один подросток.

⠀17-летняя девочка с осколочными ранениями спины и руки была госпитализирована. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.