В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали пять человек

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В субботу, 27 апреля, в селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон-камиказде упал на участок дорожного полотна. В результате повреждение получили 3 автомобиля, пострадали пять мирных жителей, в том числе один подросток.

⠀17-летняя девочка с осколочными ранениями спины и руки была госпитализирована. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.