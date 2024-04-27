Студенты и преподаватели РГАТУ приняли участие в акции «Помним и гордимся!»

Студенты и преподаватели Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А.Костычева приняли участие во Всероссийской акции аграрных вузов России, посвящённой подвигу Героя Великой Отечественной войны Николая Ивановича Масалова и приуроченная ко Дню Победы — «Помним и гордимся!». Организатором акции выступил Кузбасский государственный аграрный университет.

30 апреля 1945 года старший сержант Красной Армии Николай Масалов во время штурма Берлина, рискуя своей жизнью, под плотным немецким огнем на руках вынес из-под обстрела трехлетнюю немецкую девочку. Этот подвиг вошел в историю как образец мужественности и добродетели, которыми всегда славился русский народ.

В честь этого события во всех аграрных ВУЗах России проводится забег на 2000 метров. Участникам акции, студентам Рязанского агроуниверситета, преподаватели кафедры физической культуры и спорта рассказали о подвиге Николая Масалова, затем сделали вместе со студентами общую разминку и провели забег.

Среди участников были студенты всех факультетов, представители Студенческого спортивного клуба и преподаватели-ветераны кафедры ФК и С.

«Победа была одна на всех — с дистанции никто не сошел! По-другому и не должно быть!», — отметили в пресс-службе вуза.