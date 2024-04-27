Рязанскую управляющую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей

Жилищная организация не соблюдала требования по содержанию придомовых территорий.

Рязанскую управляющую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщила региональная Госжилинспекция.

«УК „Сервис СК“ привлечено к административной ответственности по ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ в связи с невыполнением предписания инспекции, выданного в целях устранения нарушений обязательных требований по содержанию придомовой территории многоквартирного дома № 8 по ул. Пирогова г. Рязани в зимний период», — отметили в ведомстве.

Управляющей организации назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.