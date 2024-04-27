Рязанский Арбитражный суд отказал в иске компании «Вест Лайн»

Организация требовала с УРТ 21 млн. 800 тыс. рублей.

Арбитражный суд Рязанской области полностью отказал в иске ООО «Вест Лайн», которое требовало взыскать с Управления Рязанского троллейбуса долг в размере 21 млн. 800 тыс. рублей за услуги перевозки пассажиров по регулируемым тарифам. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Это связано с признанием недействительными 426 договоров на оказание комплекса услуг, заключенных между УРТ и «Вест Лайн» в 2021 году. Договоры заключались на один день, чтобы не допустить превышения лимита в размере 100 тыс. рублей, установленного положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУПа. Сейчас ООО «Вест Лайн» не осуществляет свою деятельность в Рязани.