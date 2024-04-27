Рязанские полицейские выдворили девять иностранных граждан

Они нарушили правила въезда и режим пребывания в России.

Рязанские полицейские выдворили девять иностранных граждан. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ОВД выяснили, что мужчины проживают на территории региона с нарушением правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации.

В отношении мигрантов были возбуждены административные дела, по которым принято решение о депортации.

До окончательного решения вопроса нарушители находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД. Их доставили в аэропорт «Шереметьево» для последующего вылета в страны гражданской принадлежности.

Согласно нормам законодательства въезд в Россию этим лицам запрещен на срок до 10 лет.