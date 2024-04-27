Рязанская Госавтоинспекция анонсировала рейды на дорогах

Водителей будут проверять на соблюдение ПДД.

Рязанская Госавтоинспекция анонсировала рейды на дорогах. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

В субботу и выходные дни инспекторы проведут мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге. Если вы стали свидетелем грубого нарушения правил дорожного движения, сообщите об этом по телефону 112, или на официальном сайте Госавтоинспекции (раздел Прием обращений).