Рязанская бригада «скорой» спасла мужчину с сердечным приступом

Жена пострадавшего рассказала, что муж пожаловался на боль в груди, головокружение и слабость.

Рязанская бригада «скорой» спасла мужчину с сердечным приступом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Жена пострадавшего рассказала, что муж пожаловался на боль в груди, головокружение и слабость. Когда к ним приехали медики, выяснилось, что у него случился инфаркт миокарда. Мужчину срочно госпитализировали. В скорой медики ввели ему специальные лекарственные препараты.

«Страшно подумать, чем все закончилось, если б не слаженная работа, глубокие знания и уверенность команды городской станции скорой помощи. Спасибо за спасенное сердце моего мужа врачам Валерии Клемешовой и Андрею Сасюку, фельдшерам Наталье Корниенко, Владимиру Калугину, Светлане Хаустовой, водителям Дмитрию Медведеву и Зосиму Сусалеву», — сказала жена мужчины.