Рязанку обвинили в неуплате алиментов
Уголовное дело направлено в суд.
Рязанку обвинили в неуплате алиментов. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что на основании решения суда жительница села Долгинино в 2012, 2014 годах была лишена родительских прав в отношении своих детей и обязана уплачивать средства на их содержание.
Однако женщина этого не делала, добровольной помощи не оказывала, в связи с чем образовалась задолженность в сумме более 100 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Рязанский районный суд Рязанской области.
Рязанке грозит лишение свободы на срок до одного года.