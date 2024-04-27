Рязанку обвинили в неуплате алиментов

Уголовное дело направлено в суд.

Рязанку обвинили в неуплате алиментов. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что на основании решения суда жительница села Долгинино в 2012, 2014 годах была лишена родительских прав в отношении своих детей и обязана уплачивать средства на их содержание.

Однако женщина этого не делала, добровольной помощи не оказывала, в связи с чем образовалась задолженность в сумме более 100 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Рязанский районный суд Рязанской области.

Рязанке грозит лишение свободы на срок до одного года.