Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
20°
Вск, 28
16°
Пнд, 29
17°
ЦБ USD 92.01 -0.12 27/04
ЦБ EUR 98.72 0.01 27/04
Нал. USD 92.16 / 93.00 27/04 14:20
Нал. EUR 99.80 / 98.00 27/04 14:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
1 976
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
7 234
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
27 455
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
49 713
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанка высказала недовольство манерой вождения маршрутчика
Мужчина кричал и хамил.

Рязанка высказала недовольство манерой вождения маршрутчика. Пост об этом в субботу, 27 апреля, опубликовал Telegram-канал РЗН Лайф.

Женщина сообщила, что водитель маршрута № 46 с госномером А820ОР агрессивно управлял транспортным средством, резко тормозил и грубил пассажирам.

«Водитель был неадекватен, оттормаживался так что пассажиры летали по салону, когда женщина упала на дверь, он стал на нее орать, чтоб дверь не ломала, когда она сделала ему замечание, он наорал ихамил», — поделилась пассажирка.