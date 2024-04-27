Рязанка высказала недовольство манерой вождения маршрутчика

Мужчина кричал и хамил.

Рязанка высказала недовольство манерой вождения маршрутчика. Пост об этом в субботу, 27 апреля, опубликовал Telegram-канал РЗН Лайф .

Женщина сообщила, что водитель маршрута № 46 с госномером А820ОР агрессивно управлял транспортным средством, резко тормозил и грубил пассажирам.

«Водитель был неадекватен, оттормаживался так что пассажиры летали по салону, когда женщина упала на дверь, он стал на нее орать, чтоб дверь не ломала, когда она сделала ему замечание, он наорал ихамил», — поделилась пассажирка.