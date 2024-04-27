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Рязанцы высказались о появлении набережной и вывозе грунта в Борках
Корреспонденты РЗН. Инфо провели на улице города опрос.

Корреспонденты РЗН. Инфо провели на улице города опрос. Они спросили рязанцев, как те относятся к тому, что в Рязани идет комплексное преображение территории бывшего шпалозавода, рядом с которым должна появиться набережная. На территории шпалозавода десятилетиями лежал грунт. Вредные вещества во время паводка могли попадать в воду. Сейчас загрязненную землю собираются вывезти и провести благоустройство. Хотят ли этого горожане. Прохожим задали несколько вопросов:

  • Нужна ли набережная в Рязани?
  • Что они хотят увидеть на набережной?
  • И стоит ли вывозить грунт с территории бывшего шпалозавода?

Как отвечали рязанцы, смотрите в видеоролике.