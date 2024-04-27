Рязанцев пригласили на «Кубок чемпионов» по хоккею «3 на 3»
В нем примут участие команды из Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.
Рязанцев пригласили на «Кубок чемпионов» по хоккею «3 на 3». Всероссийские соревнования среди юношей до 16 лет пройдут 1-2 мая в ДС «Олимпийский». В них примут участие 8 команд из Москвы, Рязани, Санкт Петербурга, Омска, Калининграда, Сочи, Новокузнецка, Московской области.
Рязанскую область будут представлять воспитанники Спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ» 2008 года рождения.
Игры пройдут на основной и тренировочной аренах ДС «Олимпийский» согласно расписанию.
Вход на матчи свободный.