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Рязанцев пригласили на «Кубок чемпионов» по хоккею «3 на 3»
В нем примут участие команды из Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Рязанцев пригласили на «Кубок чемпионов» по хоккею «3 на 3». Всероссийские соревнования среди юношей до 16 лет пройдут 1-2 мая в ДС «Олимпийский». В них примут участие 8 команд из Москвы, Рязани, Санкт Петербурга, Омска, Калининграда, Сочи, Новокузнецка, Московской области.

Рязанскую область будут представлять воспитанники Спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ» 2008 года рождения.

Игры пройдут на основной и тренировочной аренах ДС «Олимпийский» согласно расписанию.

Вход на матчи свободный.