Рязанцам рассказали о погоде в первые майские выходные

По данным синоптиков, в воскресенье, 28 апреля, в Рязанской области будет облачно. Воздух прогреется до +17 градусов.

Рязанцам рассказали о погоде в первые майские выходные. Сообщение опубликовано на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, в воскресенье, 28 апреля, в Рязанской области будет облачно. Воздух прогреется до +17 градусов. 29 апреля погода не поменяется.

В понедельник, 30 апреля, в регионе потеплеет до +21 градуса, осадков не ожидается.

Такая же погода сохранится в Рязани 1 мая.