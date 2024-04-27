Рязанцам рассказали о погоде в первые майские выходные
По данным синоптиков, в воскресенье, 28 апреля, в Рязанской области будет облачно. Воздух прогреется до +17 градусов.
Рязанцам рассказали о погоде в первые майские выходные. Сообщение опубликовано на сайте Гидрометцентра РФ.
По данным синоптиков, в воскресенье, 28 апреля, в Рязанской области будет облачно. Воздух прогреется до +17 градусов. 29 апреля погода не поменяется.
В понедельник, 30 апреля, в регионе потеплеет до +21 градуса, осадков не ожидается.
Такая же погода сохранится в Рязани 1 мая.